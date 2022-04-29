Суд в ХМАО рассмотрит дело о ДТП с тяжело пострадавшим ребенком

В ХМАО перед судом предстанет 50-летний водитель микроавтобуса. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движении, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По версии следствия, 7 января 2022 года обвиняемый ехал на микроавтобусе Fiat в сторону Советского.

«Водитель проявил невнимательность, превысил безопасную скорость движения и совершил столкновение с двигающимся автомобилем марки «КамАЗ». В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру микроавтобуса причинен тяжкий вред здоровью», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд. Также суд рассмотрит иск о взыскании с владельца микроавтобуса компенсации морального вреда в пользу ребенка.