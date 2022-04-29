В Югре прошла расширенная коллегия руководителей образовательных организаций

На базе Югры в очередной раз проходит крупное мероприятие – на этот раз расширенная коллегия руководителей образовательных организаций. Они обсудили управление школами и другими учреждениями этой сферы в условиях системного обновления. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, в большом обсуждении приняли участие не только руководители образовательной сферы, но и представители экспертного и научного сообщества.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения Российской Федерации Наталия Наумова присоединилась к мероприятию удаленно. Она рассказала участникам об основных новеллах и векторах развития с системы образования и воспитания в стране. По ее словам, главные их черты сегодня – воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе. Учащиеся должны разделять духовные ценности России и принципы мирного созидания.

«Приоритет воспитания в работе педагогов очевиден, – отметила Наумова, подчеркнув положительный опыт югорских педагогов в проведении просветительских мероприятий по сохранению исторической памяти. – Однако для успеха в этом направлении необходимо объединение усилий общественных сил, средств массовой информации, иных институтов, которые реализуют государственную политику в обучении и просвещении детей».