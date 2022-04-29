Пьяный водитель пострадал в ДТП в Кондинском районе

Пять ДТП с пострадавшими произошло на дорогах ХМАО за минувшие сутки. Одно из них на автодороге «Юг» Кондинского района учинил 37-летний пьяный водитель Hyundai. Как сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего атомобиль опрокинулся. В результате водитель получил травмы.

«При освидетельствовании на состояние опьянения водителя установлено 1.07 промилле в выдыхаемом воздухе», - уточнили в ГИБДД.

Всего за последние сутки автоинспекторы задержали 8 водителей в состоянии опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования.