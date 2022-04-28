В Югре почти десять тысяч одиннадцатиклассников готовятся к экзаменам и выпускным

Выпускные вечера в Югре в этом году пройдут в обычном режиме, без ограничений и QR-кодов. Единственное – родителям нужно будет заранее известить школы о желании участвовать в мероприятии. Это же касается и детских садов. Всего в этом году планируется провести выпускные вечера в 323 школах и 291 детсадах. «Родители участвуют в массовых мероприятиях в образовательных организациях уже с декабря 2021 года с учетом действующих требований (в настоящее время это использование средств индивидуальной защиты)», – сказал по этому поводу директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. Прямой эфир с ним провел «Центр управления регионом» Югры, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

Дренин также рассказал, что в настоящий момент в школах Югры готовятся к выпускным экзаменам порядка 9,5 тысяч одиннадцатиклассников, а к государственной аттестации – 19,7 тысячи девятиклассников.

«Пробные экзамены – это технологическое тестирование с целью проверить, как настроено оборудование, их три: один проходил в марте, второй проходит 27 апреля и еще один пройдет 17 мая. ЕГЭ и выпускные для одиннадцатиклассников проводятся в досрочном и основном периодах. Досрочный проходил с 21 марта по 18 апреля, основной период пройдет с 26 мая по 2 июля. С 19 мая начнется основной период сдачи ОГЭ для выпускников девятых классов. Резервные дни предусмотрены до 10 июля и будет дополнительный период в сентябре», – рассказал директор департамента.

Что касается возможностей поступления в вузы Югры – они только расширились. В 2022 году количество бюджетных мест выросло почти на 200 мест и достигло трех тысяч, причем их количество растет ежегодно. Наибольшим спросом пользуются технические направления – IT, энергетика, нефтяная промышленность, а также медицина и образование.