Свердловчанин «минировал» здания в Нефтеюганске из-за ссоры с югорчанином

Полицейские Югры установили личность подозреваемого в заведомо ложных сообщениях о минировании. Им оказался 16-летний житель Березовского (Свердловская область), сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным полиции, в декабре 2021 года в полицию Нефтеюганска в течение четырех дней поступили пять сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Взрывчатых веществ и устройств при обследовании объектов обнаружено не было.

Подозреваемый в совершении преступления юноша пояснил, что у него возник конфликт с другом, проживающим в Нефтеюганске. Отомстить подозреваемый решил с помощью ложных сообщений о минировании. В качестве объектов он выбрал здания социальной инфраструктуры, располагающиеся в родном городе обидчика.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.