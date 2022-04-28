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​В Югре назвали лучшие пять точек для туризма

На что нужно обязательно посмотреть в Югре

​В Югре назвали лучшие пять точек для туризма
Фото admhmao.ru

Слоган «Увидеть Югру – влюбиться в Россию» в этом году становится актуальным, как никогда. Власти региона рассказали о лучших туристических точках на карте автономного округа.

Ханты-Мансийск – главный туристический город Югры. Красивая природа, культурная жизнь, постоянные крупные мероприятия, плюс несколько красивейших мест. Ключевое из них – «Археопарк» со знаменитыми мамонтами (фигуры древних животных высотой от 3 до 8 метров). Оттуда же можно увидеть мост «Красный дракон», который вечером особенно прекрасен. Побывав в столице округа, нужно обязательно попасть в Музей природы и человека, а Музей геологии, нефти и газа, а также Торум Маа – реконструкцию стойбища местных народов под открытым небом.

Приполярный Урал – место для любителей активного отдыха. Там, в Березовском районе, находится самая высокая часть Уральских гор – пик горы Народной приходится на 1895 метров над уровнем моря.

Барсова гора – уникальное место, где в одной точке можно увидеть массу разнообразных памятников археологии, этнографии и природы. Вскоре там появится полноценный туристический комплекс.

Находясь в Сургуте, стоит попасть в историко-культурный центр «Старый Сургут» с реконструкцией старинных домов, дом купца Клепикова (здание XIXвека с краеведческим музеем), а также заехать на пока единственный Югорский мост – в 2026 году у него появится «брат» так же недалеко от Сургута.

Еще один город, куда надо обязательно приехать – Когалым. Там находится один из крупнейших океанариумов в России «Акватика» с тематическими зонами и сотнями различных морских обитателей, включая акул и скатов.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 137, комментариев: 0

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