Щенок из тобольского питомника пополнит перечень собак-конвоиров УФСИН ХМАО

Четырехмесячный щенок немецкой овчарки поступил на службу в пенитенциарное ведомство Югры из питомника города Тобольска. Собаку назвали Шайной – впереди ее ждет долгий процесс дрессировки, который пока что проходит в игровой форме. После специального обучения хвостатый страж порядка сможет нести службу в отделе по конвоированию и заниматься охраной осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

«Сейчас мы проходим общий курс послушания, а уже через семь месяцев Шайна поедет в кинологический центр для получения первоначальных навыков по защитно-караульной деятельности», – говорит старший инструктор кинологической группы отдела по конвоированию Николай Кривцов.

Отмечается, что в УФСИН щенки заступают на службы с четырех месяцев. Их закрепляют за кинологом, который тренирует собаку и позволяет ей привыкнуть к трудовым будням. Как правило, питомец не может работать с разными кинологами и за каждым сотрудником закреплен один пес.

«Каждая собака обучается по определённой специальности и имеет своё предназначение: розыск людей и предметов по невидимым запаховым следам, задержание, обыск местности и помещений. Некоторые четвероногие сотрудники задействованы и в общественных мероприятиях по поиску пропавших людей и имущества, а также оказанию помощи другим правоохранительным органов в раскрытии различного рода преступлений», – отметили в пресс-службе УФСИН Югры.

Стоит отметить, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы Югры за правопорядком следят 53 служебных собаки: 46 немецких и 2 кавказских овчарки, 2 спаниеля, 1 лабрадор и 1 среднеазиатская овчарка.