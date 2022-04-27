Югорчане могут привлечь федеральные деньги в свои города

По всей России идет очередное голосование о приоритетных проектах благоустройства. Это тот случай, когда активность жителей может напрямую конвертироваться в реальное привлечение федеральных денег на конкретные территории. Как это работает – в материале СИА-ПРЕСС.

Итак, нынешнее голосование – один из этапов исполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он был запущен пять лет назад, чтобы поддержать проекты благоустройства, которые разрабатываются на местах, но денег на них зачастую не хватает. С прошлого года за базу была взята активность жителей в отдельных муниципалитетах, участвующих в проекте – им предлагаются примерно несколько концепций благоустройства конкретных территорий. Люди голосуют, и те, что набрали больше всего голосов, ставятся в начало очереди на благоустройство, а если поддержка оказалась внушительной по абсолютным числам (несколько тысяч человек) – то проект может получить федеральное софинансирование.

В прошлом году в голосовании по всей стране приняли участие почти 10 млн человек. «В прошлом году голосование проводилось в первый раз, и мы сразу увидели большой интерес жителей и их желание участвовать в развитии среды вокруг них. В этом году мы ожидаем еще больший интерес к голосованию со стороны жителей нашей страны, – комментирует министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. – Из отобранных в прошлом году проектов 2 372 территории будут реализованы уже в этом году. Проекты-победители этого года будут включены в план на следующий год».

Голосование проходит на специально созданной платформе, для Югры его адрес – 86.gorodsreda.ru. Нужно залогиниться под своим аккаунтом «Госуслуг» (это могут сделать все желающие, кому исполнилось 14 лет) и затем выбрать понравившийся проект и проголосовать. В случае, если есть проблемы с использованием именно «Госуслуг» – то во многих общественных местах (например, крупных ТРЦ) есть волонтеры, которые помогут разобраться в этом сервисе и нажать все нужные кнопки для участия в голосовании.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, по всему региону работают более 600 волонтеров, помогающих жителям округа реализовать свою «благоустроительную» волю. Они же могут рассказать и показать вынесенные на голосование проекты благоустройства и ответить на базовые вопросы о том, как в принципе работает эта система.

«Это народный проект. Никто другой кроме жителей Югры не принимают решения что нужно сделать и сейчас. Одним из основных показателей проекта является его вовлеченность. В прошлом году в решении вопросов городского развития приняли участие более 200 тысяч югорчан», – отмечает директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Илья Ким.

В текущем голосовании участвуют 17 муниципалитетов Югры из 22 – всего 54 проекта благоустройства. Важным фактором является место вашей регистрации – если вы, например, живете в Сургуте, а прописаны в Сургутском районе – то поддержать сможете только проекты из Сургутского района. Это сделано, чтобы минимизировать накрутки и прочие нечестные способы голосования.

Надо также сказать, что проекты, которые условно «проиграют» в голосовании, никуда не денутся. Как рассказал в эфире siapress.ru замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексей Усов, получившие меньше поддержки инициативы просто будут перенесены на следующий год, а может произойти и такое, что муниципалитет просто исполнит их за счет собственных средств. Важно понимать – чем больше голосов соберут проекты на текущем голосовании, тем больше они смогут получить субсидий из федерального бюджета, тем больше в муниципальной казне станет свободных средств на другие цели благоустройства.

Поэтому участие в голосовании – это реальная помощь своему городу или поселку. Поддержать проекты своего муниципалитета можно на 86.gorodsreda.ru до 30 мая.