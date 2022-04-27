Очередные 22 тонны гуманитарной помощи из Югры доставлены на Донбасс

Добровольцы из Югры прибыли в Донецкую Народную Республику. Первые 25 человек из числа АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» прилетели спецбортом министерства обороны России. Среди них – председатель этой общественной организации Эдуард Логинов, директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, а также несколько профильных специалистов – врачи, общественники, журналисты, волонтеры.

Вместе с югорчанами на место прибыли 22 тонны гуманитарного груза, собранного жителями Югры. В течение нескольких недель представители нашего региона будут помогать местному населению – оказывать медицинскую и психологическую помощь, а также кормить на развернутой в лагере автономного округа полевой кухни. Как сообщает «МК-Югра», подобные поездки будут проходить регулярно, и желающие люди даже могут к ним присоединиться – через сайт гумкорпус.рф.

При этом в регионе продолжается сбор другой гуманитарной помощи – акция «Посылка солдату». Она носит в меньшей степени материальный характер и больше является мерой моральной поддержки. В ней активно участвуют дети – они рисуют для военнослужащих картинки о природе, прошедшей Пасхе, а также пишут письма. Всего в Югре открыты 40 пунктов приема подарков по акции «Посылка солдату».