Когалымчанин ответит в суде за смерть своего гостя

В Когалыме перед судом предстанет 35-летний местный житель. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 18 декабря 2021 года в квартире обвиняемого, расположенной в одном из домов по ул. Привокзальная. По версии следствия, хозяин жилища разозлился на своего 57-летнего гостя за то, что тот, будучи пьяным, проигнорировал требование покинуть квартиру, ходил по полу в грязной обуви и высказывал оскорбления.

«Обвиняемый с силой сдавил мужчине руками шею, повредив органы дыхания. От полученной травмы потерпевший скончался через непродолжительное время», - отметили в пресс-службе ведомства.

Когалымчанин вину признал частично, заявив, что телесные повреждения причинил случайно. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.