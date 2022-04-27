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​В России началась новая посевная – власти гарантируют, что еды хватит всем

И в России, и в Югре аграрии обеспечивают продовольственную безопасность

​В России началась новая посевная – власти гарантируют, что еды хватит всем
Фото pixabay.com

В 44 регионах России началась новая посевная – общая площадь работы выросла по сравнению с предыдущим годом на 1 млн гектар, в 2022 году засеят 81,3 млн га. При этом федеральное правительство активно поддерживает аграриев – на их нужды из бюджета выделены 10 млрд рублей. Эксперты уверяют – план посевной кампании адаптирован под новую экономическую реальность, поэтому дефицита продуктов не будет. Больше площадей выделены под яровые, зерновые, сахарную свеклу, картофель, овощи, сою.

«Каждое из этих решений имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. Чтобы людям был доступен самый широкий выбор качественных отечественных продуктов», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, наш регион направляет на поддержку аграриев порядка 1,5 млрд рублей в виде субсидий и грантов. Помощь получают и те, кто выращивает сельхозпродукцию, и животноводческие комплексы, и те, кто занимается изготовлением продукции. Для этого, например, в округе можно получить грант на создание фермерского хозяйства «Агростартап», на развитие материально-технической базы существующих ферм, создания высокотехнологичных роботизированных молочных производств, и даже на научные исследования, которые направлены на развитие сельского хозяйства.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 137, комментариев: 0

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