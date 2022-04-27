54 новых заболевши коронавирусом выявлен в ХМАО за сутки

В Югре за минувшие сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом в 13 муниципалитетах. Больше всего в Нижневартовске – 12, Березовском районе – 10, Сургуте – 7 и Ханты-Мансийске – 5.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 539 человек. Вылечились за сутки 76 югорчан, за весь период - 205 929.

«Состояние 11 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 3 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - уточнили в региональном оперштабе.