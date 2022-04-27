Суд обязал мэрию Березовского района ликвидировать незаконную свалку

Прокуратура Березовского района Югры выиграла суд с администрацией района. Суд обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в селе Теги, убирать которую добровольно они не хотели. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Размещение отходов на данном участке создавало угрозу для жизни и здоровья граждан и могло повлечь за собой неблагоприятные последствия. Однако меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов администрацией Березовского района длительное время не принимались», — говорится в сообщении.

Суд, куда обратился прокурор, согласился с его доводами. Свалку уже ликвидировали.