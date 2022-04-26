16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7089   EUR  76,6670  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Роспотребнадзор Югры: «Призываем всех продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и прививаться»

В Югре пока не планируют отменять масочный режим

Роспотребнадзор Югры: «Призываем всех продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и прививаться»
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор округа пока не планирует отменять масочный режим в Югре, несмотря на снижение показателей заболеваемости COVID-19. Об этом ведомство сообщило на заседании регионального оперштаба.

«На 16 неделе зарегистрировано 446 случаев ковида. Показатель 26,5 – на сто тысяч населения. Отмечается снижение относительно предыдущей недели на 23,8 процента. За последние четыре недели показатель снизился в 2,2 раза. Призываю всех продолжать носить маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекционный режим в местах скопления людей и прививаться», – подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора Майя Соловьева. Она добавила, что заболеваемость в округе формируют пять территорий: Нижневартовск, Сургут, Березовский район, Нягань и Ханты-Мансийск.

На сегодняшний день вакцинацию от ковида завершили 854,5 тысяч жителей. На заседании оперштаба работодателям Югры предложили давать второй дополнительный день отдыха путем его присоединения к отпуску привитым сотрудникам.

Напоминаем, ранее главный врач поликлиники №1 Сургута Максим Слепов высказал мнение, что масочный режим в округе можно отменить.


нравится (1) не нравится (2)
Сегодня в 18:03, просмотров: 345, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 1371
  2. В Югре зарегистрировано семь миллиардеров 677
  3. В Югре определили подрядчика, который построит второй мост через Обь 600
  4. В Югре нашли труп молодого мужчины, пропавшего 10 дней назад 493
  5. Рыбалка только на берегу с удочкой: на водоемах Югры начался весенний нерест 466
  6. В Сургуте появилась новая долгожительница 440
  7. Суточное число новых заболевших ковидом в ХМАО сократилось до 38 438
  8. В Югре первые два человека пострадали от укусов клещей 391
  9. Сургутянка потеряла свыше 2 млн рублей на «инвестициях» в сети 386
  10. Сургутянина, нарушившего правила ПДД девять раз за год, лишат прав 375
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5714
  2. Дедушка Атанас 5434
  3. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2818
  4. ​В бюджете Югры появились «лишние» 16,5 млрд рублей. На что потратят 2220
  5. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на торги в Сургуте 2212
  6. ​Торгово-развлекательные центры потеряли массу арендаторов и теперь закроются? (На самом деле нет) 2151
  7. В Сургуте завод обрабатывает уникальным составом нефтегазовые трубы, чем повышает их срок жизни в 10 раз 2002
  8. ​Ледоход в ХМАО ожидается раньше обычного 1979
  9. ​У югорчанина, распространившего интимный снимок подруги, нашли склад оружия 1856
  10. ​«Вершина» стала ближе 1844
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 6492
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5714
  3. ​Контакт с реальностью 5468
  4. Дедушка Атанас 5434
  5. Затяните свои пояса 4754
  6. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4623
  7. Вышкарь 4508
  8. На ошибках не учимся 4137
  9. ​Спасти вокзал 4135
  10. ​Отвалятся 3923

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика