В Югре пока не планируют отменять масочный режим

Роспотребнадзор округа пока не планирует отменять масочный режим в Югре, несмотря на снижение показателей заболеваемости COVID-19. Об этом ведомство сообщило на заседании регионального оперштаба.

«На 16 неделе зарегистрировано 446 случаев ковида. Показатель 26,5 – на сто тысяч населения. Отмечается снижение относительно предыдущей недели на 23,8 процента. За последние четыре недели показатель снизился в 2,2 раза. Призываю всех продолжать носить маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекционный режим в местах скопления людей и прививаться», – подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора Майя Соловьева. Она добавила, что заболеваемость в округе формируют пять территорий: Нижневартовск, Сургут, Березовский район, Нягань и Ханты-Мансийск.

На сегодняшний день вакцинацию от ковида завершили 854,5 тысяч жителей. На заседании оперштаба работодателям Югры предложили давать второй дополнительный день отдыха путем его присоединения к отпуску привитым сотрудникам.

Напоминаем, ранее главный врач поликлиники №1 Сургута Максим Слепов высказал мнение, что масочный режим в округе можно отменить.