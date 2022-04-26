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Цены на лекарства в УрФО выросли на 1-23%, сообщил полпред Якушев

Полпред Якушев назвал «объективным» рост цен на лекарства в уральских аптеках

Цены на лекарства в УрФО выросли на 1-23%, сообщил полпред Якушев
pixabay.com

Стоимость лекарств, не входящих в список жизненно важных, выросла в аптеках Урала на 1-23%. По словам полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева, это произошло из-за усложнения логистики, пишет «Интерфакс-Урал».

«Что касается цен на медикаменты: у нас есть специальный список жизненно важных лекарственных препаратов. Этот список находится на жестком контроле. По нему, практически, колебаний по ценам нет. Что касается остальных лекарственных препаратов, мы фиксируем сегодня в аптечной сети повышение цен, это повышение цен колеблется от 1% до 23%», - сказал Якушев в ходе пресс-конференции.

Он назвал данное повышение стоимости «объективным»: «Ряд препаратов у нас завозился из Европы. На сегодняшний день в силу санкций такого доступа нет, логистика выросла, нужно завозить достаточно большим "плечом", поэтому это объективное повышение».


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Сегодня в 16:50, просмотров: 43, комментариев: 0

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