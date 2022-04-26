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Некоторые дороги в Югре перекроют из-за празднования Дня Весны и Труда

Госавтоинспекция Югры сообщила о временном перекрытии некоторых дорог 1 мая

Некоторые дороги в Югре перекроют из-за празднования Дня Весны и Труда
Фото: pixabay.com

В 10 муниципальных образованиях ХМАО временно ограничат движение по некоторым участкам дорог из-за Дня Весны и Труда. Перечень представлен ниже:

Березово:

– 12.00-13.00 – по ул. Ленина: от ул. Газопромысловая до ул. Путилова.

Кондинский район:

Куминский

– 13:00-14.00 – по ул. Школьная: от ул. Станционная до ул. Почтовая;

Луговой

– 11:30-12:45 – по ул. Пушкина: от ул. Кирова до ул. Ленина, через ул. Гагарина.

Нижневартовский район:

Излучинск

– с 08:00-16:00 – по ул. Энергетиков: в створе ул. Пионерной и ул. Школьной;

– с 10:30-12:30 – по ул. Энергетиков, пер. Строителей, ул. Набережная;

Ваховск

– с 10:00-11:00 – по ул. Таёжная, ул. Спортивная.

Нефтеюганский район:

Каркатеевы

– 11:30-12:30 – по ул. Центральная (от спортивного зала «Дружба» до НРМОБУ «Каркатеевская СОШ»);

Пойковский

– 10:30-14:00 – от пересечения улиц Центральная и Олимпийская (ледовый дворец «Нефтяник») до пересечения улиц Центральная и Нефтяников, с перекрытием кольцевой автодороги по улице Сибирская; от пересечения улиц Центральная и Нефтяников по улице Нефтяников до ресторана «Эдельвейс».

Нягань:

– с 08:30-15:00 – от проспекта Нефтяников №9, мкр. 4 до ул. Загородных; от ул. Ленина №5, мкр. 1 до ул. Загородных.

Урай:

– 10:00-13:00 – по ул. Ленина: от ул. Ивана Шестакова до ул. 40 лет Победы;

– 13:00-17:00 – по ул. Ленина: от ул. Мира до ул. 40 лет Победы.

Ханты-Мансийск:

– 10:00-14:00 – от Храма во имя Воскресения Христова по ул. Гагарина д.9 по улицам Энгельса, Комсомольская, Калинина, Пионерская.

«Убедительно просим водителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым будут проходить мероприятия», – подчеркнули в ГАИ Югры.


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