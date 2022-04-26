Весенний нерестовый запрет на ловлю рыбы ввели в Югре

В Югре началось оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест». Так, до 31 мая рыбачить можно будет только с берега крючковой снастью. Эти меры позволят предотвратить массовый вылов нерестящейся весной рыбы.

«В этот период запрещается добыча и вылов водных биологических ресурсов сетными орудиями улова. Гражданам, которые занимаются любительским рыболовством, разрешено осуществлять вылов с берега одной удочкой – либо донной, либо поплавковой, либо спиннингом», – рассказал старший госинспектор отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Югре Дмитрий Яицкий.

Напоминаем, за нарушение правил рыболовства грозит как административная, так и уголовная ответственность. «За 2021 год госинспекторами рыбоохраны было вскрыто 150 административных правонарушений, из них было составлено 78 административных протоколов. 21 материалов имели признаки уголовно наказуемого деяния. По 17 материалам – возбуждены уголовные дела, сейчас они все уже рассмотрены, приняты решения», – добавил специалист.

Весь период соблюдение правил рыбной ловли будут контролировать инспекторы рыбоохраны, специалисты межрайонной водоохранной прокуратуры, ГИМС МЧС России по ХМАО и сотрудники полиции Сургута и Сургутского района.