Все миллионеры и миллиардеры Югры в основном предприниматели

В Югре, по итогам 2021 года, проживает семь рублевых миллиардеров. Еще 82 жителя округа за прошедший год получили от 100 млн до 1 млрд рублей – об этом сообщает заместитель руководителя УФНС России по ХМАО Валентин Балута.

«У нас от 100 до 500 млн рублей получили 74 плательщика по итогам прошедшего года, от 500 млн рублей до 1 млрд рублей — 8 плательщиков, и от 1 до 10 млрд рублей — 7 налогоплательщиков», – подчеркнул Балута.

Отмечается, что максимально налогоплательщики получали не более 10 миллиардов – сверх этой суммы никто так и не заработал. Кроме того, число миллиардеров из года в год не меняется. Балута также подчеркнул, что все миллиардеры и миллионеры, в основном, являются предпринимателями.