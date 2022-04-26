На 46% сократился средний размер потребкредитов в Югре в марте

Средний размер потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) в Югре в марте составил 188,3 тыс. рублей. По сравнению с февралем показатель сократился на 46,6% - тогда было 351,1 тыс. рублей. Об этом следует из свежего исследования Национального бюро кредитных историй.

Несмотря на падение, в марте Югра заняла пятое место в списке российских регионов с самым большим средним размером выданных кредитов. На первом месте рейтинга разместилась Москва, где средний размер потребкредитов составил 689,7 тыс. рублей. Далее следуют Санкт-Петербург (256,6 тыс. руб.), Московская (252,1 тыс. руб.) и Свердловская (200,6 тыс. руб.) области.

В целом по стране средний размер выданных потребкредитов составил в марте 171,8 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем он сократился на 36,9% (в феврале было 272,1 тыс. руб.). Таким образом, данный показатель упал до «допандемийного» уровня – последний раз средний чек потребкредита был еще меньше еще в декабре 2019 года. Тогда он составил 171,1 тыс. руб., отмечают в НБКИ.