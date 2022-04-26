Первые укусы клещей зафиксировали в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе

Первыми от укусов клещей в ХМАО пострадали жители Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Майя Соловьева на заседании окружного оперштаба.

«Один случай произошел в лесном массиве на окраине города Нефтеюганска, второй – на месторождении в Нефтеюганском районе. Пострадавшие были не привиты от клещевого энцефалита. Серопрофилактика им проведена», – сказал Соловьева.

Она добавила, что не все муниципалитеты Югры подготовились к сезону клещей: «Контракты на акарицидную обработку уже заключены в 20 муниципалитетах, а вот именно в Нефтеюганске и в Нижневартовске - до сих пор нет, и это создает определенную угрозу».

В окружном депздраве югорчанам посоветовали вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививочная кампания сейчас в разгаре.

«В округ поступило 60 тысяч доз вакцины, 140 тысяч доз уже имеется, и ожидаем поступление еще 78 тысяч», — отметила замдиректора ведомства Елена Касьянова.