В Югре антикризисную помощь получили более 300 малых и средних предприятий

В Югре 307 предприятий из числа малого и среднего бизнеса получили поддержку почти на 900 млн рублей. Такие данные были приведены на заседании регионального штаба, который раньше специализировался исключительно на коронавирусе, а теперь занимается обеспечением развития экономики в условиях санкционного давления.

Также было озвучено, что фонд развития промышленности Югры получит дополнительно 67 млн рублей из резервов правительства России на обеспечение непрерывной работы промышленных предприятий. Эти деньги будут направлены, в частности, на компенсацию процентной ставки по действующим кредитам.

Безработица как важный индикатор разнообразных экономических трудностей в Югре остается на уровне начала года – 0,47 процента, причем количество открытых вакансий в регионе выросло, равно как и численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в автономном округе.

Жители региона внесли 101 предложение на краудсорсинговую платформу, собирающую идеи по обеспечению устойчивого развития экономики Югры в условиях санкций и прочих проблем.

Более подробно о том, как правительство Югры поддерживает бизнес через доступные кредиты, налоговые льготы и прочие инструменты – смотрите в записи прямого эфира с заместителем губернатора Романом Генкелем.