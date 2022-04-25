16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3611   EUR  77,4651  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра направила на поддержку бизнеса почти 900 млн рублей

В Югре антикризисную помощь получили более 300 малых и средних предприятий

​Югра направила на поддержку бизнеса почти 900 млн рублей
Фото admhmao.ru

В Югре 307 предприятий из числа малого и среднего бизнеса получили поддержку почти на 900 млн рублей. Такие данные были приведены на заседании регионального штаба, который раньше специализировался исключительно на коронавирусе, а теперь занимается обеспечением развития экономики в условиях санкционного давления.

Также было озвучено, что фонд развития промышленности Югры получит дополнительно 67 млн рублей из резервов правительства России на обеспечение непрерывной работы промышленных предприятий. Эти деньги будут направлены, в частности, на компенсацию процентной ставки по действующим кредитам.

Безработица как важный индикатор разнообразных экономических трудностей в Югре остается на уровне начала года – 0,47 процента, причем количество открытых вакансий в регионе выросло, равно как и численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в автономном округе.

Жители региона внесли 101 предложение на краудсорсинговую платформу, собирающую идеи по обеспечению устойчивого развития экономики Югры в условиях санкций и прочих проблем.

Более подробно о том, как правительство Югры поддерживает бизнес через доступные кредиты, налоговые льготы и прочие инструменты – смотрите в записи прямого эфира с заместителем губернатора Романом Генкелем.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:27, просмотров: 198, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Как Югра поддерживает бизнес — заместитель губернатора Роман Генкель 1179
  2. Жители 26 и 27 микрорайонов Сургута на несколько часов останутся без света 738
  3. Югорские нефтяные компании усилили контроль за безопасностью своих объектов 560
  4. Участковый лесничий предстанет перед судом в ХМАО по делу о рубках 483
  5. Сургут лидирует в ХМАО по суточной заболеваемости коронавирусом 463
  6. Администрация выплатила лангепасцу 20 тысяч после нападения собаки 452
  7. В ХМАО под риск увольнения попали почти 1,4 тысячи человек 447
  8. Отдел миграции УМВД Сургута в праздники будет работать два дня 431
  9. В Мегионе сбили 10-летнего пешехода 414
  10. ​Хитрости перевода 411
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5507
  2. Дедушка Атанас 5092
  3. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2711
  4. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на торги в Сургуте 2035
  5. ​Торгово-развлекательные центры потеряли массу арендаторов и теперь закроются? (На самом деле нет) 1982
  6. ​В бюджете Югры появились «лишние» 16,5 млрд рублей. На что потратят 1961
  7. ​Ледоход в ХМАО ожидается раньше обычного 1826
  8. В Сургуте завод обрабатывает уникальным составом нефтегазовые трубы, чем повышает их срок жизни в 10 раз 1750
  9. ​«Вершина» стала ближе 1708
  10. ​У югорчанина, распространившего интимный снимок подруги, нашли склад оружия 1703
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 6397
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5507
  3. ​Контакт с реальностью 5403
  4. Дедушка Атанас 5092
  5. Затяните свои пояса 4616
  6. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4526
  7. Вышкарь 4411
  8. На ошибках не учимся 4039
  9. ​Спасти вокзал 3999
  10. ​Отвалятся 3787

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика