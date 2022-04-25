Вопросы общественного транспорта в Нижневартовске затронули во время эфира с Натальей Комаровой

Нижневартовск продолжает модернизацию системы общественного транспорта. По словам главы города Дмитрий Кощенко, сейчас идет работа над документами этого проекта, а внедрение новой маршрутной сети планируется в конце 2022 – начале 2023 года. Разговор об этом состоялся в ходе прямого эфира Натальи Комаровой с ответами на вопросы жителей Нижневартовска.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, после реализации реформы город получит оптимальную маршрутную сеть и интервалы движения, обновленную дорожную инфраструктуру, удобные цифровые сервисы для пассажиров, новый современный комфортный транспорт.

«Нам, горожанам, важно, чтобы предусмотренный стандартом уровень развития услуг общественного транспорта был выполнен», – отметила Наталья Комарова. Также она поручила своему заместителю запланировать контрольную точку с обязательствами, чтобы в конечном итоге с 1 января 2023 года проект заработал.

«Считаю, что от теоретической части реализации проекта необходимо перейти к практической. Жители нашего города-труженика заслуживают современную технологичную и экологичную систему общественного транспорта», – сказал общественник и член профсоюза нефтяников Василий Силантьев.