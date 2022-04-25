16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5050   EUR  80,0249  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО под риск увольнения попали почти 1,4 тысячи человек

600 сотрудников стройкомпании в Югре ожидает увольнение

В ХМАО под риск увольнения попали почти 1,4 тысячи человек
pixabay.com

Увольнение почти 600 работников планирует строительная компания «Cибпpoмcтpoй». Причина – падение объемов реализации готовой продукции. Об этом сообщил замдиректора департамента труда и занятости ХМАО Алексей Мокринский в ходе прямого эфира, посвященного обеспечению устойчивого развития экономики.

«Численность работников, предполагаемых к увольнению в связи с ликвидацией организаций или сокращением штата в Югре, составляет 1 389 человек. Основная доля приходится на отрасль строительства, почти половина. Стало это возможным из-за заявленного массового высвобождения 589 работников в домостроительной организации "Cибпpoмcтpoй" в связи с уменьшением объемов реализации готовой продукции», - цитирует Мокринского ТАСС.

По его словам, центр занятости населения Сургута разработал план мероприятий по стабилизации ситуации. В их числе – переобучение увольняемых и участие во временных работах. Также рассматривается вопрос их трудоустройства в другие организации по аналогичным профессиям. «Работники данной организации не очень активно реагируют на предложения центров занятости, поскольку они хотят остаться на предприятии, в том числе и в связи с высокой зарплатой», - добавил замглавы департамента.

В целом в Югре численность безработных граждан составляет 4,3 тыс. человек, уточнил Алексей Мокринский. В режиме неполной занятости находятся 999 работников в 33 организациях.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:25, просмотров: 244, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Как Югра поддерживает бизнес — заместитель губернатора Роман Генкель 1036
  2. ​Совесть Атанаса 947
  3. Жители 26 и 27 микрорайонов Сургута на несколько часов останутся без света 674
  4. Югорские нефтяные компании усилили контроль за безопасностью своих объектов 502
  5. Администрация выплатила лангепасцу 20 тысяч после нападения собаки 406
  6. Сургут лидирует в ХМАО по суточной заболеваемости коронавирусом 402
  7. В Мегионе сбили 10-летнего пешехода 383
  8. Участковый лесничий предстанет перед судом в ХМАО по делу о рубках 371
  9. Отдел миграции УМВД Сургута в праздники будет работать два дня 366
  10. Пьяный водитель из Урая наехал на дорожный знак – обошлось без пострадавших 299
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5479
  2. Дедушка Атанас 5044
  3. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2701
  4. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на торги в Сургуте 2006
  5. ​Торгово-развлекательные центры потеряли массу арендаторов и теперь закроются? (На самом деле нет) 1960
  6. ​В бюджете Югры появились «лишние» 16,5 млрд рублей. На что потратят 1917
  7. ​Ледоход в ХМАО ожидается раньше обычного 1807
  8. В Сургуте завод обрабатывает уникальным составом нефтегазовые трубы, чем повышает их срок жизни в 10 раз 1701
  9. ​«Вершина» стала ближе 1692
  10. ​У югорчанина, распространившего интимный снимок подруги, нашли склад оружия 1688
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 6387
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 5479
  3. ​Контакт с реальностью 5397
  4. Дедушка Атанас 5044
  5. Затяните свои пояса 4594
  6. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4512
  7. Вышкарь 4399
  8. На ошибках не учимся 4032
  9. ​Спасти вокзал 3988
  10. ​Отвалятся 3765

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика