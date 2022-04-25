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Югорчанина арестовали за закладки с наркотиками

Полицейские поймали югорчанина с наркотиками в карманах

Югорчанина арестовали за закладки с наркотиками
pixabay.com

В Нижневартовске полицейские задержали 35-летнего жителя Стрежевого, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в личных вещах мужчины находились «9 свертков, приготовленных к сбыту, с порошкообразным веществом». Также рядом с местом задержания полицейские обнаружили одну закладку с наркотиками.

«Свертки были направлены на экспертизу, результат которой показал, что в пакетиках находился наркотик - a-pvp, массой более 10 граммов», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, задержанный приобретал наркотики с помощью Интернета для дальнейшего их сбыта бесконтактным способом. Мужчину арестовали. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 220, комментариев: 0

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