Прокурор отсудил у мэрии Лангепаса компенсацию пострадавшему от нападения собаки мужчине

Житель Лангепаса получил компенсацию после нападения беспризорной собаки – животное укусило его на территории гаражей в плечо.

«Прокурор города обратился в суд с иском в защиту нарушенных прав жителя города. В исковом заявлении прокуратура указала, что органы местного самоуправления наделены обязанностями по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ненадлежащее исполнение администрацией этих полномочий повлекло за собой причинение физических и нравственных страданий мужчине», – подчеркнули в прокуратуре округа.

Пострадавшему выделили компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура внесла представление администрации Лангепаса из-за участившихся случаев нападения собак на людей:

«В настоящее время из бюджета муниципального образования выделены дополнительные денежные средства и заключен контракт для исполнения переданного государственного полномочия по обращению с безнадзорными животными», – прокомментировали в прокуратуре Югры.