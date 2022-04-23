В Югре за сутки выявили 73 зараженных ковидом

За последние сутки в ХМАО выявлено 73 новых случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие зафиксированы в 19 муниципалитетах. Лидером по заболеваемости остается Нижневартовск, где зарегистрирован 11 зараженных. На втором месте Березовский район — 10 человек, на третьем — Нягань, там за сутки выявили 8 новых случаев.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 209 026. Выздоровели за весь период пандемии — 205 636 человек.

За сутки скончался один пациент. За весь период в округе от инфекции, согласно официальным данным, умерли 2 537 человек.