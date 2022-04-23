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Только каждый десятый автомобилист из Югры решил запастись запчастями

Больше половины водителей ХМАО не закупались автозапчастями впрок

Только каждый десятый автомобилист из Югры решил запастись запчастями
Фото: pixabay.com

Больше половины автовладельцев Югры решили не запасаться запчастями впрок. При этом каждый десятый водитель региона запасся всем необходимым, боясь дефицита и роста цен. Об этом сообщают результаты опроса сайта Дром.

«Четверть автолюбителей Югры хотели сделать запасы запчастей и расходников, но отложили покупку по финансовым причинам. Из-за высоких цен ничего не покупали впрок 12% автолюбителей региона, а 11% ответили, что у них нет свободных денег на приобретение», – подчеркнули аналитики портала.

Отмечается, что в 2022 году цены на детали для машин в среднем выросли на 30-50%. Особенно заметно увеличилась стоимость на расходные материалы: фильтры масляные и воздушные подорожали на 49%, амортизаторы и ступицы — на 39%, свечи зажигания и тормозные колодки — на 52%, моторные масла — на 47%.

При этом аналитики автомобильного сайта Дром отмечают резкий рост спроса на запчасти и расходники: «Автолюбители стараются ускорить ремонт автомобилей, опасаясь дефицита. Обычно мы не наблюдаем выраженного сезонного спроса на автокомпоненты, но в этом году, с конца февраля интерес к расходникам вырос в 2,5 раза, а на моторные масла — и вовсе ажиотаж, спрос вырос в 3 раза. При этом дефицита на рынке нет, предложений достаточно, чтобы на текущий момент покрыть растущий интерес к запчастям и расходникам».


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Сегодня в 10:43, просмотров: 378, комментариев: 0

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