В ХМАО проснулись медведи – людей просят быть осторожными

В ХМАО проснулись медведи, о чем свидетельствуют свежие следы животных, обнаруженные вдоль трассового проезда нефтепровода «Сургут – Горький-Полоцк». Об этом «Сургутской трибуне» сообщили в окружном Природнадзоре.

Специалисты обнаружили следы медведя в ходе выездного обследования общедоступных охотничьих угодий Кондинского района. В ведомстве предупредили, что после зимней спячки хищники могут быть агрессивными.

«Соблюдайте правила безопасности при встрече с медведем. Во время передвижения по тайге лесу желательно не пользоваться медвежьими тропами», – посоветовали в Природнадзоре.