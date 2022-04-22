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Югорские подростки останутся без энергетиков

Правительство Югры поддержало запрет на продажу энергетиков детям

Югорские подростки останутся без энергетиков
pixabay.com

Правительство ХМАО поддержало законопроект, запрещающий продажу безалкогольных энергетических напитков подросткам. Документ ограничивает продажу энергетиков детям в торговых автоматах, зданиях образовательных, медицинских и физкультурно-спортивных организаций, в спортивных сооружениях и на расстоянии менее чем 100 м от границ территорий образовательных организаций. Об этом сообщается в материалах на Едином официальном сайте государственных органов Югры.

Ранее региональные власти провели общественное обсуждение о необходимости ограничения продажи энергетиков детям. Все желающие могли пройти онлайн-опрос и высказать мнение по данному поводу. 82,7% участников поддержали запрет.

Теперь поддержанный правительством ХМАО законопроект должен получить одобрение окружной думы.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 125, комментариев: 0

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