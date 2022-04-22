16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9990   EUR  81,2239  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре полицейские «крышевали» наркобизнес

Сургутянку осудят за организацию наркобизнеса с участием полицейских

В Югре полицейские «крышевали» наркобизнес
pixabay.com

В Сургуте перед судом предстанет 33-летняя местная жительница, которая совместно с полицейскими вела наркобизнес в городе. Женщина обвиняется в совершении нескольких преступлений (незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере, покушение на незаконный сбыт), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в августе 2020 года обвиняемая вступила в сговор с неустановленными лицами с целью приобретения наркотиков, которые она намеревалась продавать с помощью тайников. В октябре того же года сургутянку поймали полицейские, однако женщине удалось уговорить их вместе заниматься продажей наркотиков. Позднее к организованной преступной группе присоединился еще один участник - 38-летний на сегодняшний день житель Сургута.

«В течение октября – ноября 2020 года организованной группой при активном участии обвиняемой, осуществлялся сбыт и подготовка к сбыту различных наркотических средств и психотропных веществ. Приготовленные для сбыта наркотические средства обвиняемая и ее сообщники хранили в местах своего проживания, а также в тайниках, оборудованных для реализации, вплоть до момента изъятия», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Обвиняемую задержали в ноябре 2020 года и заключили под домашний арест. При досмотре и в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более 4 десятков свертков с наркотическими средствами общей массой более 40 грамм. Под тяжестью улик обвиняемая вину признала и раскаялась.

Ранее был осужден 38-летний соучастник женщины. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. В отношении еще двоих соучастников расследование не завершено.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:59, просмотров: 168, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Привилегия для жителей домов ССТ в Сургуте 574
  2. ​Окружная Студвесна подвела итоги: в лидерах — СурГУ 469
  3. В Сургуте ищут свидетелей ДТП, в котором BMW разорвало на части 453
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 апреля? // АФИША 374
  5. ​На улицах Нижневартовска устанавливают противотанковые ежи 342
  6. Юные сургутяне отправятся в летние лагеря Крыма и Краснодарского края 311
  7. В «Сургут Сити Молл» пройдет масштабное танцевальное мероприятие 297
  8. ​Полтора года вакцинации 292
  9. Коммунальное предприятие в ХМАО задолжало сотрудникам миллионы 265
  10. Благоустройство сквера на улице Республики в Сургуте начнется летом 249
  1. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 2953
  2. ​Королевство и гвозди 2658
  3. ​Вечная пилюля 2603
  4. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2302
  5. Сургутяне жалуются на странный смог: его принесло из соседних регионов 2263
  6. ​12-летняя сургутянка может попасть в финал шоу «Голос. Дети» 1911
  7. Уже в это воскресенье католики Сургута будут праздновать Пасху 1851
  8. Прогноз: река Обь в Сургуте тронется примерно 5 мая 1731
  9. В Сургуте брошены все силы на борьбу с подтоплениями 1649
  10. Сургутские родители сдали базовый ЕГЭ по математике 1547
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 6110
  2. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 5246
  3. ​Контакт с реальностью 5189
  4. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4796
  5. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4256
  6. Затяните свои пояса 4118
  7. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 4083
  8. Вышкарь 4038
  9. На ошибках не учимся 3730
  10. ​Спасти вокзал 3665

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика