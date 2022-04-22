Состояние путей эвакуации в храмах Югры проверили спасатели накануне Пасхи

Сотрудники МЧС по ХМАО проверили храмы и церкви, где пройдут Пасхальные богослужения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, особое внимание специалисты обратили на функционирование систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также провели инструктажи священнослужителей.

«В день праздника будет организовано дежурство сотрудников МЧС», - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Так также напомнили основные правила безопасного поведения:

- быть осторожными при зажигании свечей;

- следить за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с одеждой;

- в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугаться, покидать молельный зал быстро, но не создавать паники и давки.

При возникновении возгорания немедленно звонить по телефону 101 или 112 (для сотовых операторов).