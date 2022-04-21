Югорчанина заключили под стражу по подозрению в убийстве пенсионера лопатой

В Нефтеюганском районе возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в ночь с 13 на 14 апреля в одном из домов сельского поселения Куть-Ях Нефтеюганского района. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 78-летним хозяином дома на почве ревности к сожительнице и нанес ему не менее 10 ударов металлическим полотном лопаты в область головы.

«От полученных травм потерпевший скончался, после чего подозреваемый с сожительницей покинули место происшествия», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленника задержали на следующий день и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.