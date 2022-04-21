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Очередной югорчанин получил штраф за дискредитацию российской армии

35 тысяч рублей заплатит житель Урая за дискредитацию ВС РФ

Очередной югорчанин получил штраф за дискредитацию российской армии
pixabay.com

В ХМАО наказали очередного пользователя соцсетей за дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«Сотрудники полиции Урая в ходе мониторинга социальных сетей выявили ряд комментариев и фотоколлаж в одном из городских пабликов, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Автором комментариев оказался 49-летний местный житель. В отношении мужчины составили административный протокол, а суд после рассмотрения дело назначил штраф в размере 35 тыс. рублей.

Ранее к административному наказанию по статье о дискредитации российской армии привлекли 19-летнего студента из Югорска, который провел одиночный пикет рядом с торговым центром. Ему назначили 30-тысячный штраф.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 175, комментариев: 0

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