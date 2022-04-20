Водитель грузовика в ХМАО выпал из кабины и попал под колеса собственного автомобиля

В ХМАО водитель грузовика погиб под колесами собственного автомобиля. ДТП произошло 17 апреля на 147 км автодороги Югра-Юг, сообщает портал Ugra-news. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи отдела МВД по Ураю.

Установлено, что 38-летний водитель большегруза Freightliner в составе полуприцепа, перевозившего металлические трубы, при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и допустил съезд автомобиля на обочину. По предварительным данным, во время движения мужчина выпал из кабины и попал под колеса своего же автомобиля.

«В результате водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — уточнили в полиции.