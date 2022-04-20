Два многоквартирных дома сгорели в Талинке Октябрьского района, 24 семьи остались без крыши над головой

Два деревянных многоквартирных дома сгорели в городском поселении Талинка Октябрьского района. Без жилья остались 59 человек, в том числе 25 детей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Пожар начался в доме №22 первого микрорайона, после чего огонь перекинулся на дом №22а. «На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение второго этажа с выходом огня на кровлю в подъезде №1 дома № 22А, плотное задымление в подъезде №2 дома № 22А, дома №22», - сообщили в ЕДДС Октябрьского района.

Еще до прибытия спасателей из обоих домов самостоятельно эвакуировались тридцать человек. Погибших и пострадавших при пожаре нет.

«В результате пожара было уничтожено два жилых многоквартирных дома общей площадью 979 м2. 24 семьи (59 человек, 25 из которых дети) лишились своего дома и имущества. Стоит отметить, что на данный момент все жильцы, проживавшие в домах, где произошло возгорание, разместились у близких людей и родственников», - уточнили в пресс-службе мэрии муниципалитета.

Власти отрабатывают вопросы размещения погорельцев с каждой пострадавшей семьей, сообщили ugra-news.ru в мэрии. Маневренного фонда в поселке нет – за последние годы в Талинке произошло несколько крупных пожаров, и пустующие помещения заняли оставшиеся без крова сельчане.