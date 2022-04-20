Правила приобретения продуктов к Пасхе озвучили в Роспотребнадзоре ХМАО

В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили правила, позволяющие приобрести безопасные продукты к Пасхе.

Яйца, отметили санврачи, на вид должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, загрязнений, перьев. Чем свежее яйцо, тем оно полезнее. При температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85–88% предусмотрено хранение: диетических яиц – не более 7 суток; столовых яиц – от 8 до 25 суток; мытых яиц – не более 12 суток.

«Не следует приобретать яйцо в местах несанкционированной торговли - с рук и автомашин», - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Перед употреблением яйца рекомендуется мыть с мылом под теплой проточной водой и варить не менее 10 минут от момента полного закипания воды. Для их окрашивания лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители. Самым безопасным способом окрашивания яиц остается окрашивание луковой шелухой.

Покупать творог для приготовления пасхи следует в магазине. «Не покупайте творог с рук, это может быть опасно, так как в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется)», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

А при покупке готового кулича следует обратить внимание на то, чтобы ингредиенты были натуральные: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Изделие лучше покупать в упакованном виде.

«Если кулич покрыт глазурью, то она должна лежать ровно, без подтеков, пузырей, трещин. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. На разрезе кулич должен мягким, золотисто-желтого цвета. Не допускаются пригорелости, какие-то посторонние прилипания», - отмечают в Роспотребнадзоре.