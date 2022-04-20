Обворовывающий гаражи югорчанин предстанет перед судом

В Лангепасе полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя поселка Белый Яр Сургутского района. Он обвиняется в совершении преступлений по ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Следствие установило, что в декабре прошлого года обвиняемый выезжал в гаражный кооператив на территории Лангепаса. Он незаконно проникал в гаражи, похищал автомобильные колеса и строительные инструменты.

«От рук злоумышленника пострадали 8 жителей Лангепаса. Общая сумма причиненного им ущерба – более 230 тысяч рублей. Украденные колеса он продавал на Сургутсткой автодороге, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению», - отметили в пресс-службе ведомства.

Известно также, что обвиняемый нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.