Сургутский завод по производству СИЗов планирует расширение

Югра продолжает развивать местный бизнес. Так, в Сургуте продолжают производство средств индивидуальной защиты, которыми и по сей день пользуются обычными горожанами. Кроме масок на фабрике изготавливают бахилы, халаты, комбинезоны, шапочки – необходимые атрибуты для врачей и медсестер.

Фабрика открылась в начале пандемии, два года назад. Повышенный спрос на маски в настоящий момент, когда заболеваемость коронавирусом находится на низком уровне, а различные ограничения постепенно снимаются, пропал. Однако останавливать работу фабрики руководство не собирается.

«За счет чего мы планируем увеличить объем производства масок? Это расширение клиентской базы. То есть это те компании, предприятия и организации, которые на постоянной основе, вне зависимости от пандемийных ограничений, используют средства индивидуальной защиты», – подчеркнула коммерческий директор ТД «Сибирские просторы» Ксения Комарова. По итогам 2021 года производственные показатели предприятия выглядят внушительно – 2,8 млн одноразовых масок, более 120 тыс. многоразовых масок, а также 103,5 тыс. комплектов одноразовой медицинской одежды.

«Здесь начинается производство целой маски – формирование складок маски, на данном узле происходит спайка, и в нее же впаивается носовая перегородка – проволока. Ну а далее узел по отрезке тела маски. И на выходе готовая продукция - маска трехслойная», – показал процесс своей работы оператор станка по производству масок ТД «Сибирские просторы» Дмитрий Муратханов. Основными потребителями компании являются учреждения здравоохранения, нефтегазодобывающие компании, магазины федеральных торговых сетей, маркетплейсы, строительные компании, салоны красоты.

Отличительной особенностью данной фабрики является то, что товары производятся исключительно из российских материалов. Например, необходимое оборудование создано в Челябинске, нетканый материал для халатов и масок везут из Казани. Сотрудников обучают также прямо на месте. «Я раньше занималась вязанием, шить научилась сама, однако здесь машины другие, не как дома. Показали, как надо, теперь могу сделать за рабочий день от 100 до 150 халатов», – рассказала швея Севиндж Фейрузова.

Производство на достигнутом останавливаться не собирается. Нарастить мощности производства позволит займ, который «ТД «Сибирские просторы» взял в Фонде развития Югры. Сумма составила 32,5 млн рублей, расплатится предприятию нужно будет за два года с учетом ставки всего в один процент. Это очень выгодные условия, особенно, если учесть нынешние кредитные ставки, которые дают банки – более 17 процентов годовых.

Согласно планам «Сибирских просторов», деньги пойдут на расширение производства, благодаря чему предприятие сможет выпускать комплекты защитной одежды из нетканых материалов, респираторы второго и третьего уровня защиты, одноразовых салфеток, пеленок, простыней и так далее. Это также позволит создать новые рабочие места (предполагается, что их будет не менее пяти), а также повысить зарплаты для действующих сотрудников. Также предприятие до 2024 года выплатит в бюджет округа порядка 3,6 млн рублей в качестве налогов, и далее будет выплачивать по мере работы и развития производства.

Напомним, что Фонд развития Югры, при чьей поддержке происходит модернизация фабрики «Сибирские просторы», является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки промпредприятий и туристской инфраструктуры Фонд предоставляет льготные займы в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3 процента годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.

Кроме того, в Югре реализуется большой план по сохранению устойчивого развития экономики региона в условиях санкционного давления. И федеральные, и региональные программы подразумевают большое количество льгот и доступа к «дешевым» деньгам для тех предприятий, которые занимаются импортозамещением и развивают на своей базе высокотехнологичное производство.