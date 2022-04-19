Один человек умер от коронавируса в ХМАО за сутки

В ХМАО за последние сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, днем ранее – 71. Новые заболевшие выявлены в 6 муниципалитетах, при этом в Нижневартовске – сразу 18. До этого на протяжении нескольких дней больше всего новых случаев фиксировалось в Сургуте.

Также в Югре за сутки от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе, согласно официальным данным, стали 2 535 человек.

«Состояние 6 госпитализированных пациентов тяжелое, 3 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - уточнили в региональном оперштабе.