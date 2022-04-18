Югорчане собирают «душевные» посылки для российских солдат

В Югре проходит акция «Посылка солдату». Жители автономного округа могут собрать подарки для военнослужащих и принести их в любой из 40 пунктов приема, расположенных почти во всех муниципалитетах Югры. Проводят эту акцию межрегиональная общественная организация инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» и организация ветеранов-пограничников «Контрольно-следовая полоса». Поддержку им оказывает АНО «Гуманитарный добровольческий корпус», которая лучше всех в регионе (если не в России) понимает в сборе различных типов помощи и доставки их нуждающимся.

Однако зампредседателя «Содружества» Владимир Бондарев подчеркивает, что речь идет не о сборе гуманитарной помощи, а именно о подарках: «Цель акции – поддержка наших ребят, донесение до них тепла югорской души. Приносить можно открытки, письма, шоколадки – то есть знаки внимания и поддержки».

По словам председателя организации «Контрольно-следовая полоса» Михаила Севостьянова, жители Югры активно принимают участие в акции. «Очень хорошо собирают посылки общеобразовательные школы Сургута – дети пишут письма, рисуют, поддерживают наших ребят. Взрослые приходят на пункты сбора. Главные точки, расположенные в Сургуте – в парке «Россия – моя история. Югра» на Мелик-Карамова 4/4, а также на проспекте Ленина, 67а», – отметил Севостьянов.

Когда планируемый объем посылок будет собран, они специальным бортом Министерства обороны будут доставлены по назначению.