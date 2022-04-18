84 человека погибли в ХМАО в 2021 году после употребления наркотиков

84 человека умерли от отравления наркотиками в ХМАО в 2021 году. В 2020 году, для сравнения, было 69 погибших. Об этом со ссылкой на материалы окружного правительства и УМВД региона пишет ИА «Новый день».

По данным властей, средний возраст отравившихся наркотическими средствами и психотропными веществами – 38 лет. Детей и подростков среди умерших от наркотиков нет.

«Основными потребителями наркотиков опиоидной группы с летальным исходом являются мужчины, преимущественно жители автономного округа, не состоящие в браке, имеющие среднее профессиональное или общее среднее (полное) образование, не работающие, не имевшие ранее выявленное наркологическое расстройство в связи с употреблением наркотических средств», – цитируют журналисты доклад.

По данным полиции, наркотики в ХМАО преимущественно распространяются бесконтактным способом, с помощью интернета и безналичной оплаты. При этом курьерами становятся и подростки. «В течение 2021 года привлечено к ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 854 лица, в том числе 11 подростков. Только 7 подростков являются жителями Югры, 4 – приезжие», – отмечают в УМВД.