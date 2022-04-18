71 новый заболевший коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

В Югре за последние сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом в 12 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте – 13, Нижневартовске – 12 и Ханты-Мансийске – 11.

Вторые сутки подряд в ХМАО не регистрируются летальные исходы. За весь период пандемии, согласно официальным данным, в округе от коронавируса умерли 2 534 человека.

Всего в Югре, с учетом новых заболевших, зафиксировано 208 696 случаев заражения ковидом. Выздоровели за весь период 205 096 человек, еще 1 066 случаев остаются активными.