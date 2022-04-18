За выходные в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых два человека скончались

В Югре произошло два смертельных ДТП. Так, накануне, на 53 километре автодороги «Стрежевой-Нижневартовск» столкнулись автобус и мотоцикл.

«По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла «IRBIS» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении автобусу и допустил с ним столкновение. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, а его пассажир, 16-летний юноша, получил травмы», – сообщили в пресс-службе полиции региона.

Еще одна авария произошла в Сургуте. По предварительным данным, водитель «BMW», двигаясь с улицы Университетская в сторону Пролетарского, не справился с управлением и наехал на опору. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Всего с 16 по 17 апреля в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых два человека погибли и трое получили травмы.