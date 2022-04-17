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​Югорских школьников и студентов научили готовить шоколадный ганаш и малиновый маршмеллоу

Сотни югорских школьников и студентов прошли курсы ресторанного бизнеса

​Югорских школьников и студентов научили готовить шоколадный ганаш и малиновый маршмеллоу
"Мой бизнес" | Югра / vk.com

В ХМАО завершился обучающий курс «Введение в ресторанный бизнес», сообщает фонд «Мой Бизнес». Его участниками стали более 200 югорских школьников и студентов из числа тех, кто мечтает работать ресторатором или научиться готовить необычные десерты дома.

«Обучение прошло в смешанном формате в течении 2 месяцев. В практической части участвовали 20 студентов из Когалымского и Нижневартовского политехнических колледжей. В онлайн-формате участие приняли более 250 югорчан», - сообщается в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

Участники обучения познакомились с профессиями, которые связаны с ресторанным бизнесом: шеф-повар, кондитер, управляющий рестораном, официант. Также будущих предпринимателей научили готовить 10 необычных десертов. Все ребята после обучения получили сертификаты о прохождении курса.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 110, комментариев: 0

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