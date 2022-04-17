Превышений ПДК вредных веществ в ХМАО не установлено

Роспотребнадзор ХМАО в связи с появлением запаха дыма провел исследование воздуха на наличие вредных веществ (окись углерода и азота, двуокись азота, взвешенные вещества, фенол, формальдегид, аммиак, диоксид серы).

«По результатам исследований превышений ПДК не установлено», - сообщается на сайте окружного правительства.

Ранее жители Сургута и других населенных пунктов ХМАО пожаловались на странный смог. По данным властей, задымление в отдельные районы округа принес ветер с юга. Действующих пожаров в регионе не зафиксировано, уточнили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов. Согласно прогнозу, пожароопасный сезон в лесах Югры начнется 22 апреля.