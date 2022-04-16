Один пациент с лабораторно подтвержденным ковидом умер за сутки в Югре

В ХМАО за последние сутки выявлено 118 новых заболевших коронавирусом в 19 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте – 25, Ханты-Мансийском районе – 21, столице Югры – 14. У четырех заболевших подтвердилась пневмония, у 111 наблюдаются признаки ОРВИ, в бессимптомной форме у трех, уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в регионе стали 2 534 человека.

С учетом новых случаев общее число заболевших ковидом в ХМАО выросло до 208 538. Выздоровели за весь период – 204 913 человек.