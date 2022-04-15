Два ребенка пострадали в ДТП в Югре за сутки

ДТП с пострадавшим ребенком произошло накануне, 14 апреля, в Мегионе. По данным окружной Госавтоинспекции, 59-летняя водитель Shevrolet Spark, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставила преимущество в движении Volvo, движущемуся во встречном направлении, и допустила столкновение с ним.

«В результате ДТП 8-летняя пассажирка Shevrolet получила травмы. Необходимо отметить, что ребенка перевозили с нарушением установленных правил», - говорится в сообщении ГИБДД.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло три ДТП, в которых три человека, в том числе двое детей, получили травмы.