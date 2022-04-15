Просрочка коммунальных платежей грозит югорчанам пени: как они рассчитываются

В департаменте энергетики и ЖХК ХМАО напомнили, до какого числа следует оплачивать квитанции на оплату ЖКУ, и чем грозит просрочка платежей. Оплачивать квитанции за текущий месяц следует не позднее 10 числа следующего месяца. Если оплата была пропущена, то через 31 день начинают начислять пени, уточнили в ведомстве.

«Пени и штрафы за просроченные платежи отвязали от действующей ключевой ставки Центробанка. С 28 февраля 2022 года Банк России повысил ключевую ставку, сейчас она составляет 17%. Пени будут рассчитываться исходя из ставки 9,5%, что позволит избежать резкого увеличения сумм штрафов», - говорится в сообщении пресс-службы департамента.