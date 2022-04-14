15 тысяч рублей украл югорчанин у 70-летнего родственника-инвалида

54-летний житель Советского района подозревается в краже денег, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Полицейские установили, что мужчина, находясь в гостях у своего 70-летнего родственника-инвалида, распивал с ним алкогольные напитки, а затем похитил деньги.

Подозреваемый пояснил стражам правопорядка, что идея о краже возникла у него спонтанно, когда владелец достал деньги с паспортом из кармана пиджака, а затем положил обратно. Общий ущерб от преступных посягательств составил порядка 15 тысяч рублей. Злоумышленник пообещал вернуть деньги своему родственнику в полном объеме.