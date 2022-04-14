Майор полиции Андрей Капустин назначен новым начальником ОМВД Лангепаса

Новым главой ОМВД по Лангепасу стал майор полиции Андрей Капустин. Личному составу его накануне представил врио начальника УМВД России по ХМАО – Югре полковник полиции Андрей Шабашов, сообщает пресс-служба окружной полиции.

«Перед новым начальником были поставлены приоритетные задачи, в числе которых: раскрытие преступлений по горячим следам, повышение качества расследования уголовных дел, борьба с IT-преступлениями и незаконным оборотом наркотиков», - говорится в сообщении.

Андрею Капустину 48 лет. Он начал свой профессиональный путь в органах внутренних дел с должности милиционера-конвоира Черноярского РОВД Астраханской области. В 1999 году приступил к работе в ППС, после чего на протяжении 12 лет занимал различные должности в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции Астраханской области. В 2021 году переведен на службу в УМВД России по ХМАО.